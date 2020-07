Ostia, macabra scoperta in riva al mare: trovato il cadavere di un uomo (Di sabato 18 luglio 2020) Triste scoperta questa notte a Ostia, intorno alle 2:00. Il cadavere di un uomo dall’apparente età di circa 45 anni, bianco, completamente vestito con maglietta, giacca e pantaloni, è stato visto dal custode dello stabilimento balneare ”La Bonaccia”, sul lungomare Amerigo Vespucci. L’uomo si trovava ancora in acqua, sulla battigia. Il custode ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato la morte dell’uomo, gli agenti del commissariato di Ostia e la polizia scientifica. Da un primo esame non sembrano esserci segni di violenza sul corpo dell’uomo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, macabra scoperta in riva al mare: trovato il cadavere di un uomo - cronacadiroma : #OSTIA #Piccioni decapitati – Il #bagnino: “La mia macabra scoperta” - - CrisciGloria : Ostia, il bagnino: «La mia macabra scoperta dei piccioni decapitati» -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia macabra Ostia, macabra scoperta in riva al mare: trovato il cadavere di un uomo Il Corriere della Città Folla in spiaggia a Ostiama nessuno controlla

Le paline segnaposto arrivano a Ostia Ponente, ma spariscono da altre spiagge. Il bagnasciuga ormai è terra libera per gli assembramenti. Gli abusivi assediano i lidi comunali. Sul mare della Capitale ...

Paline sparite e folla in spiaggia a Ostia, ma nessuno controlla

Le paline segnaposto arrivano a Ostia Ponente, ma spariscono da altre spiagge. Il bagnasciuga ormai è terra libera per gli assembramenti. Gli abusivi assediano i lidi comunali. Sul mare della Capitale ...

Le paline segnaposto arrivano a Ostia Ponente, ma spariscono da altre spiagge. Il bagnasciuga ormai è terra libera per gli assembramenti. Gli abusivi assediano i lidi comunali. Sul mare della Capitale ...Le paline segnaposto arrivano a Ostia Ponente, ma spariscono da altre spiagge. Il bagnasciuga ormai è terra libera per gli assembramenti. Gli abusivi assediano i lidi comunali. Sul mare della Capitale ...