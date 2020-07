Osimhen, sano realismo senza fasciarsi la testa. La pazienza del Napoli meriterebbe un premio (Di sabato 18 luglio 2020) Saremmo i primi ad essere felici se Victor Osimhen avesse fatto le visite con il Napoli e quindi se avesse firmato il contratto quinquennale che lo legherebbe al club azzurro. Non è così, anzi: non è ancora così. Ma la partita resta aperta, sarebbe chiusa (a favore del Napoli) se il nuovo agente D’Avila non avesse sparigliato le carte giocando al rialzo sulle commissioni e magari prendendo un po’ di tempo. Il calciomercato è questo, prendere o lasciare. Noi lo prendiamo perché siamo abituati a situazioni così. Ma vanno chiarite alcune cose. La prima: D’Avila deve portare un’offerta vera che non siano sondaggi (per esempio quello del Liverpool: sondaggi non significa affare fatto, qualcuno corre..) e abbiano una sostanza di cartellino come ha fatto De Laurentiis. ... Leggi su alfredopedulla

