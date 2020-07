Nicolato: “L’Atalanta stupisce per continuità. Zaniolo? Sta cercando di ritrovarsi” (Di sabato 18 luglio 2020) Paolo Nicolato ha recentemente rilasciato alcune significative dichiarazioni ai microfoni dei media italiani, toccando vari argomenti specifici, inerenti al campionato di Serie A. L’allenatore dell’Under 21 azzurra ha proposto un’analisi sul rendimento straripante dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in questi termini: “Questo è il classico esempio della perfetta sinergia tra un allenatore, la sua filosofia, uno scouting e una dirigenza che lo asseconda in tutto e per tutto, sono giocatori abituati e cercati per fare quel tipo di gioco. I nerazzurri attuano un calcio molto evoluto dal punto di vista tecnico, più europeo di quello che siamo abituati a vedere. Stanno facendo un grande campionato, a stupire è la continuità“. Nicolato ha successivamente commentato il complesso rapporto fra ... Leggi su sportface

