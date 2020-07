Milan, Rebic su Rangnick: «Mi chiamò lui dopo il mondiale in Brasile» (Di sabato 18 luglio 2020) Ante Rebic si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Sportweek: queste le parole dell’attaccante rossonero Ante Rebic si è raccontato in una lunga intervista al settimanale Sportweek. Ecco alcune dichiarazioni dell’attaccante croato sul probabile futuro allenatore del Milan: «Rangnick? Avevo fatto bene al mondiale in Brasile, così lui, che era a capo della divisione calcistica della Red Bull, chiama il mio procuratore e gli dice che mi vuole. Viene apposta a Firenze: “Benvenuto alla Red Bull. Scegli: vuoi giocare nel Salisburgo o nel Lipsia?”. Scelgo il Lipsia: era nella seconda divisione, ma il progetto che mi illustro Rangnick era importante, e i fatti gli hanno dato ragione. Però anche ... Leggi su calcionews24

