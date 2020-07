Marcianise, Cecere (Articolo uno – Leu): “No a coalizioni artefatte” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – “L’obiettivo principale per le prossime elezioni comunali a Marcianise non è solamente vincere le elezioni, ma vincerle per garantire la governabilità“. Così Domenico Cecere segretario cittadino di Articolo Uno-Leu e dirigente del movimento civico Marcianise Terra di Idee interviene nel dibattito politico cittadino. “Marcianise – spiega – ha bisogno di tutto fuorché di coalizioni costruite a tavolino con il solo obiettivo di arrivare al potere. Dopo ben quattro amministrazioni consecutive finite prima della loro naturale scadenza, riproporre vecchi schemi politici per mettere insieme tutto e il contrario di tutto non potrà che portare allo stesso ... Leggi su anteprima24

