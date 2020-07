Incidente a Jesolo, morti 4 ragazzi: condannato il pirata della strada (Di sabato 18 luglio 2020) 8 anni. Questa la condanna decisa dal gup a Mestre per Marius Alin Marinica, il 27enne che un anno fa causò un Incidente stradale nella zona di Jesolo. Sull’auto che Marinica speronò la notte tra il 13 e il 14 luglio del 2019 viaggiavano 5 ragazzi, poco più che 20enni. 4 di loro persero la vita quella notte. Il tragico Incidente Riccardo Laugeni, Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo. Avevano tutti un’età compresa fra 22 e 23 anni. Sono le giovanissime vittime dell’Incidente di Jesolo, in località Ca’ Nani, dello scorso luglio. Marius Alin Marinica, elettricista 27enne, speronò l’auto su cui viaggiavano i ragazzi, di ritorno da una serata fra amici, dopo il ... Leggi su thesocialpost

libellula58 : RT @Corriere: Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: condannato a 8 anni il conducente dell’a... - saracino58 : RT @Corriere: Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: condannato a 8 anni il conducente dell’a... - JohSogos : RT @Corriere: Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: condannato a 8 anni il conducente dell’a... - Corriere : Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: condannato a 8 anni il conducente dell’a... - TgrVeneto : #Processo #Incidente #Jesolo #Venezia Quella notte persero la vita Riccardo Laugeni, Eleonora Frasson, Leonardo Gir… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Jesolo Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: 8 anni Marius Marinica Corriere della Sera Jesolo, quattro ragazzi morti in un incidente: 8 anni a Marius Marinica

VENEZIA Otto anni di reclusione per Marius Alin Marinica, il 27enne romeno accusato di omicidio stradale per l’incidente che portò ... Lo schianto avvenne a Jesolo, in località Ca’ Nani ...

Strage dei ragazzi a Jesolo, la condanna e il commento della mamma di Riccardo

La mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti nell'incidente di Jesolo avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 2019, commenta la condanna a 8 anni inflitta al conducente dell'auto ...

VENEZIA Otto anni di reclusione per Marius Alin Marinica, il 27enne romeno accusato di omicidio stradale per l’incidente che portò ... Lo schianto avvenne a Jesolo, in località Ca’ Nani ...La mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti nell'incidente di Jesolo avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio del 2019, commenta la condanna a 8 anni inflitta al conducente dell'auto ...