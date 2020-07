Ibrahimovic, il futuro è scritto: a fine stagione andrà via (Di sabato 18 luglio 2020) Sembra scritto il futuro di Zlatan Ibrahimovic: a fine stagione lo svedese lascerà il Milan. Nel nuovo corso di Rangnick non c’è spazio Ieri Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dal Milan per le 100 presenze raggiunte in maglia rossonera. La breve celebrazione si è svolta davanti alla squadra a Milanello e dopo aver ritirato il premio lo svedese ha detto: «Spero di giocare tante altre partite al Milan». Questo il desiderio di Ibra, che non concilia tuttavia con la volontà del Milan del futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport è molto, molto difficile pensare che il futuro di Zlatan sia ancora rossonero. E che i numeri delle sue presenze con il Milan aumentino oltre le ultime cinque di questa ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il suo futuro e quello del #Milan: parla Zlatan Ibrahimovic - MilanWorldForum : Ibra chiama il Milan, ma il futuro... -) - milansette : Mercato Milan, Ibrahimovic lascia un indizio per il futuro - infoitsport : Mercato Milan, Ibrahimovic lascia un indizio per il futuro - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Ibra. La posizione dello svedese -) -