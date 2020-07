Elisabetta II produce e vende il suo gin: è l’elisir di lunga vita? (Di sabato 18 luglio 2020) La regina Elisabetta II ha compiuto 94 anni e gode ottima salute. Quale sarà il suo elisir di lunga vita? Forse il suo gin, adesso in vendita. Che i britannici non disdegnino un bicchierino è cosa nota e le teste coronate non fanno certo eccezione. Si sa che Elizabeth Bowes-Lyon, la moglie dell’attuale sovrana, bevesse … L'articolo Elisabetta II produce e vende il suo gin: è l’elisir di lunga vita? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Ora la Regina produce gin (che vende a 45 euro la bottiglia) - lillydessi : Ecco il Gin della Regina Elisabetta (che oltre a berlo lo produce e lo vende) - SCapirai : RT @Corriere: Ora la Regina produce gin (che vende a 45 euro la bottiglia) - SCapirai : RT @Corriere: Ora la Regina produce gin (che vende a 45 euro la bottiglia) - adaalighi : RT @ilvocio: La Regina Elisabetta produce il suo gin e lo vende a 45 euro a bottiglia per pagare i debiti di Buckingham Palace. Dio salvi… -