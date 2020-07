Due lussazioni e una frattura: Alex Rins è già out (Di sabato 18 luglio 2020) Il pilota spagnolo è caduto rovinosamente durante le prove ufficiali di Jerez de la Frontera e salta il GP di Spagna Leggi su media.tio.ch

Nelle fasi finali del Q2 lo spagnolo è infatti incappato in una rovinosa caduta in cui ha rimediato due lussazioni e una frattura. Il 24enne stava lottando per la pole position, ma durante uno dei ...Alex Rins cade rovinosamente nelle fasi finali della qualifica a Jerez e viene portato al centro medico, dove esami evidenziano due lussazioni ed una frattura. È stato trasportato all’ospedale ...