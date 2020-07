Cazorla e Soriano salutano, l’addio del Villarreal è da brividi – VIDEO (Di sabato 18 luglio 2020) Santi Cazorla e Bruno Soriano hanno detto addio al Villareal: il primo giocherà per Xavi, il secondo si ritirerà Santi Cazorla e Bruno Soriano non giocheranno più nel Villarreal. I due calciatori, che hanno scritto pagine indelebili della squadra spagnola, domani contro l’Eibar giocheranno la loro ultima gara con la maglia dei sottomarini gialli. Ad annunciarlo ufficialmente è stato lo stesso club tramite un VIDEO in cui viene ripercorsa la loro carriera col club spagnolo. Soriano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e lasciare il calcio, anche in virtù di un problema fisico che lo ha frenato nell’ultimo periodo, mentre il futuro ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #VIDEO #Villareal, #Cazorla e Soriano al passo d’addio: due simboli del club nella storia della #Liga. Saluto da br… - sportli26181512 : Il Villarreal saluta Cazorla e Bruno Soriano: Il primo si trasferirà all'Al Sadd dell'ex Barcellona Xavi, mentre l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cazorla Soriano Il Villarreal saluta Cazorla e Bruno Soriano Corriere dello Sport Cazorla e Soriano salutano, l’addio del Villarreal è da brividi – VIDEO

Santi Cazorla e Bruno Soriano non giocheranno più nel Villarreal. I due calciatori, che hanno scritto pagine indelebili della squadra spagnola, domani contro l’Eibar giocheranno la loro ultima gara co ...

Cazorla e Soriano salutano, l'addio del Villarreal è da brividi

Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Santi Cazorla e Bruno Soriano non giocheranno più nel Villarreal. I due calciatori, che hanno scritto pagine indelebili della squadra spagnola, domani contro l’Eibar giocheranno la loro ultima gara co ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...