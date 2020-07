Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di sabato 18 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo: Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, Joao Pedro. All.: Zenga. Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Djuricic, Locatelli, Traore; Haraslin, Caputo, Boga. All.: De Zerbi. FOTO: Twitter Sassuolo L'articolo Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Cagliari e Sassuolo scendono in campo questa sera per la 34esima giornata di campionato. I sardi vengono dalla scoppola subita a Marassi per mano della Sampdoria, sono fermi a quota 41 punti ...CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa, Rog, Mattiello; Pereiro, Joao Pedro. All.: Zenga. SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Djuricic, ...