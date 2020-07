Bonucci, l’agente: “Lasciare la Juve non semplice. Quando andò al Milan era ferito dentro” (Di sabato 18 luglio 2020) Il procuratore di Leonardo Bonucci, Alessandro Lucci, ha rilasciato a Il Foglio Sportivo dichiarazioni interessanti in merito al trasferimento al Milan del suo assistito.LA PARTENZAcaption id="attachment 969241" align="alignnone" width="1024" Bonucci (getty images)/captionSulla partenza da Torino il procuratore ha dichiarato: «Per accettare l’idea di lasciare la Juventus, con la quale esiste un legame indissolubile, serviva molto coraggio. Leo si sentiva ferito dentro, ma andare via non è stato semplice».IL BLITZ - «Quando lo proposi al Milan sembrava una situazione impossibile, poi finì per diventare il calciatore più pagato in Serie A. Un blitz che volli chiudere subito per evitare ... Leggi su itasportpress

