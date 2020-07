Bari, coltellate tra bambini di 7 e 10 anni a causa di una bicicletta (Di sabato 18 luglio 2020) Quanto accaduto nella provincia di Bari nelle scorse ore ha dell’incredibile: coltellate tra bambini di 7 e 10 anni, tutto a causa di una bicicletta. Un episodio raccapricciante è accaduto nelle scorse ore nella provincia di Bari. Come raccontato da Il Messaggero, è andato in scena un accoltellamento tra bambini di 7 e 10 anni a causa di una bicicletta. Un ragazzino di 10 anni, figlio di un pregiudicato del luogo, avrebbe deciso di ferire il bambino di 7 poiché il più piccolo si sarebbe rifiutato di prestare la propria bicicletta. Un motivo piuttosto futile che ha però scatenato un incidente a dir poco ... Leggi su bloglive

Accoltellamento tra bambini. Succede in provincia di Bari, dove un ragazzino di 10 anni ha colpito con una coltellata, ferendo un bambino di 7 anni. Il più piccolo si sarebbe rifiutato di prestare la ...Lui, 7 anni, si rifiuta di consegnargli la bicicletta. L’altro, di 10, gli sferra una coltellata all’addome. Accade a Conversano, in provincia di Bari. Doveva essere una giornata come tante altre, da ...