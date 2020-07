Affrontare Covid come l'Hiv. "Non mettere nazionalismi sopra la scienza" (Di sabato 18 luglio 2020) “Le epidemie possono essere vinte solo se c’è il contesto sociale giusto. Non c’è spazio per i nazionalismi quando un virus infuria ovunque. Dobbiamo immaginare che una forza aliena invisibile abbia invaso la Terra per distruggere l’umanità, e che solo unita la nostra specie possa farvi fronte”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, Robert Gallo, uno dei due scopritori del virus dell’Hiv nel 1982 che dirige l’istituto di virologia umana all’università del Maryland, negli Usa e che nel 2011 ha fondato il Global Virus Network, rete di laboratori in 35 Paesi che studia i microbi più insidiosi del mondo.Quello dell’unità ”è lo spirito con cui abbiamo fondato il Global Virus Network, che mette insieme paesi come Russia, Cina, Messico, ... Leggi su huffingtonpost

NicolaPorro : La #pandemia ha fatto venire i nodi al pettine: viviamo al di sopra delle nostre possibilità. La teoria di Giovanni… - dilio_bianchi : Talvolta vedendo o ascoltando qualche connazionale in merito al Covid c’è da vergognarsi di essere italiano! Col vi… - la_vancy : RT @HuffPostItalia: Affrontare Covid come l'Hiv. 'Non mettere nazionalismi sopra la scienza' - HuffPostItalia : Affrontare Covid come l'Hiv. 'Non mettere nazionalismi sopra la scienza' - MatteoBernasco6 : RT @AdrianaSpappa: A che servono gli stati di emergenza??? Per dare i pieni poteri a Speranza e Conte per affrontare il Covid? No, non ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Affrontare Covid Affrontare Covid come l'Hiv. "Non mettere nazionalismi sopra la scienza" L'HuffPost Meyer punta sui classici: Aida e Traviata alla Scala

C’è infatti da preparare il Requiem di Verdi in omaggio alle vittime del Covid, che andrà in scena in Duomo sotto ... proprio ieri Meyer si è recato nella Leonessa d’Italia per affrontare l’argomento.

Recovery fund, fumata nera al Consiglio europeo. Ma il premier Giuseppe Conte: “Muro dell’Olanda? Nulla è incrollabile”

È vitale non ridimensionare la proposta di Recovery fund per affrontare un autunno caldo e una maggioranza ... A Roma questa volta non mancano gli alleati in Consiglio, perché il Coronavirus ha ...

C’è infatti da preparare il Requiem di Verdi in omaggio alle vittime del Covid, che andrà in scena in Duomo sotto ... proprio ieri Meyer si è recato nella Leonessa d’Italia per affrontare l’argomento.È vitale non ridimensionare la proposta di Recovery fund per affrontare un autunno caldo e una maggioranza ... A Roma questa volta non mancano gli alleati in Consiglio, perché il Coronavirus ha ...