Vertice Bruxelles, va in scena il gioco dei «no». Rutte non cede sui controlli (Di venerdì 17 luglio 2020) A sera comincia a girare una seconda bozza dell’accordo. Si tratta sullo «sconto» ai nordici e sulla cifra dei 750 milioni Leggi su corriere

Internazionale : Perché il vertice di Bruxelles è così importante e difficile. L’articolo di Gabriele Crescente. - RaiNews : I leader europei tornano a riunirsi a Bruxelles dopo la pandemia che li ha tenuti lontani da febbraio. #Conte… - Corriere : Aiuti Ue, sul Recovery fund è battaglia a Bruxelles. Merkel: ampie divergenze. Trattati... - libellula58 : RT @ansaeuropa: ???? Dalle 10 di questa mattina i leader europei sono riuniti a Bruxelles. La maratona negoziale andrà avanti anche questa se… - giulia_eu_ec : RT @TheItalianTimes: #ConsiglioEuropeo, il resoconto della prima giornata dalla nostra corrispondente a #Bruxelles -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Bruxelles

Sono iniziati i lavori della due giorni del Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund per la ripresa economica e il bilancio pluriennale dell'Ue per il 2021-2027. La riunione prende il via con ...L'obbiettivo dell'Italia è quello di chiudere già in queste 48 ore la partita sul Recovery Fund. In questa direzione, ieri il premier Giuseppe Conte ha rinnovato l'asse con Macron: bisogna stringere i ...