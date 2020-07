Valeria e il tentatore Alessandro, il clamoroso sospetto dopo ‘Temptation Island’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Addio della prima coppia alla terza puntata di Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Valeria Liberati all’interno del villaggio si sente molto più forte grazie al supporto delle altre fidanzate e del single Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Arrivata a Temptation Island innamoratissima del fidanzato, Ciavy, sin dalle prime ore ha mostrato molto più interesse per le single che per il suo amore, ma poco dopo si avvicina pericolosamente al single Alessandro e alla fine scatta il bacio. Quando Ciavy ha visto le immagini ha chiesto il falò di confronto immediato. “Non voglio vivere la vita di prima”, ha detto la ragazza prima di presentarsi in spiaggia da Ciavy. “Valè fai schifo? Ma la dignità di donna dove ce ... Leggi su caffeinamagazine

Likeyounobody : RT @inprocinto: L’atteggiamento di Ciavy mi sta facendo talmente tanto schifo come uomo e come essere umano che Valeria avrebbe anche potut… - eli__heart : RT @inprocinto: L’atteggiamento di Ciavy mi sta facendo talmente tanto schifo come uomo e come essere umano che Valeria avrebbe anche potut… - deixacomigota : RT @inprocinto: L’atteggiamento di Ciavy mi sta facendo talmente tanto schifo come uomo e come essere umano che Valeria avrebbe anche potut… - Neverlosemymind : RT @inprocinto: L’atteggiamento di Ciavy mi sta facendo talmente tanto schifo come uomo e come essere umano che Valeria avrebbe anche potut… - JoeysMyBoat_ : RT @inprocinto: L’atteggiamento di Ciavy mi sta facendo talmente tanto schifo come uomo e come essere umano che Valeria avrebbe anche potut… -