Uomo si suicida in diretta Facebook, piovono critiche sul social network (Di venerdì 17 luglio 2020) Un Uomo inglese di 50 anni si è ucciso dopo aver trasmesso in diretta Facebook gli ultimi istanti della propria vita. Jonathan Bailey, proprietario di una palestra, è stato trovato morto nel suo appartamento di Newcastle-under-Lyme, al termine di una diretta che aveva visto circa 400 spettatori connessi. A finire sotto accusa anche Facebook, che non avrebbe bloccato in tempo il video allertando le autorità. L’azienda di Mark Zuckerberg ha però rilasciato un comunicato, in cui precisa di aver fatto quanto possibile per garantire la sicurezza sulla propria piattaforma. L’annuncio del suicidio su Facebook Secondo quanto riportato dal Mirror, Jonathan Bailey era diventato piuttosto popolare in rete, grazie ad alcune battaglie combattute nel ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito s… - OlgaRedBlack : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito si è sp… - blimadelima : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito si è sp… - eli_grandi : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito si è sp… - Ros36292999 : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito si è sp… -