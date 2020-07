Thyssenkrupp, uno dei manager condannati fa ricorso (Di venerdì 17 luglio 2020) Harald Espenhahn, uno dei due manager tedeschi condannati per il rogo Thyssenkrupp, ha dato l’annuncio. Intanto le famiglie insorgono: “Il processo sta diventando una barzelletta”. Si arricchisce di un nuovo e poco edificante particolare, la vicenda relativa al rogo della Thyssenkrupp di Torino. Harald Espenhahn, uno dei due manager tedeschi che hanno ricevuto la condanna … L'articolo Thyssenkrupp, uno dei manager condannati fa ricorso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Harald Espenhahn, uno dei due manager tedeschi condannati per il rogo Thyssenkrupp, ha dato l’annuncio. Intanto le famiglie insorgono: “Il processo sta diventando una barzelletta”. Si arricchisce di u ...La notizia è di quelle alle quali, ormai, si fa l’abitudine: i padroni anche se condannati non vanno mai in prigione. Dev’essere una questione di classe. La cella non è cosa per lorsignori. Non c’è ni ...