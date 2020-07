Subiaco, Aurigemma: cittadini Valle Aniene privati diritto salute (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Penso agli uomini, alle donne, ai bambini e a tutti coloro che in questo periodo si recano all’Ospedale Angelucci di Subiaco e rimango senza parole: come possono essere garantiti i livelli necessari di assistenza al pronto soccorso se ci sono solo due medici in servizio, che, nell’ultima settimana in particolare, hanno effettuato turni massacranti? Per valorizzare un territorio, innanzitutto si devono assicurare i servizi essenziali, come la sanita’.” “E con soltanto due medici al pronto soccorso, come e’ possibile? Purtroppo, l’assenza della politica e di una organizzazione attenta sono un macigno pesantissimo, soprattutto su un settore delicato come questo. Il presidio sanitario sublacense dovrebbe in teoria rappresentare un punto di riferimento per un’area montana come la Valle ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Subiaco Aurigemma Subiaco, Aurigemma: cittadini Valle Aniene privati diritto salute RomaDailyNews