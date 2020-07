Si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero (Di venerdì 17 luglio 2020) E' uno dei tre casi al mondo dal 1800 in cui l'ictus colpisce l'emisfero destro. L'ipotesi è che alla base ci sia una rarissima mutazione genetica. E che per il linguaggio possa essere usata anche la parte destra del cervello e non solo la sinistra, come finora si era creduto.... Leggi su repubblica

