«Senza sagre e fiere: siamo in ginocchio» Ambulanti, in 800 senza prospettive (Di venerdì 17 luglio 2020) Fermi da 140 giorni: la Federazione degli Ambulanti di Bergamo lancia un appello ai Comuni. Dolci: «Più contagiosa una fiera che non le discoteche?».

Ultime Notizie dalla rete : Senza sagre #controcorrente: a causa del coronavirus sarà un’estate senza sagre: momenti importanti per sentirsi comunità TargatoCn.it Fiere e sagre, operatori in difficoltà La lettera: collaboriamo per riaprire

Fiva scrive una lettera ai sindaci bergamaschi, dopo «143 giorni senza lavoro». Mauro Dolci: «Pronti a collaborare per riaprire in sicurezza». Gli ambulanti hanno scritto una lettera aperta ai sindaci ...

Stop anche per Follonica Lo ha deciso Tortorella

«Sono appuntamenti che possono presentare rischi per la salute» Pagnini (Hockey): «Ci spieghi i motivi visto che altrove in provincia si fanno» follonica La città quest’anno non avrà nessuna sagra: a ...

