Scampia: arrestato 28enne, trovati pistola e proiettili in casa sua (Di venerdì 17 luglio 2020) Scampia, Napoli. pistola e proiettili trovati in camera da letto durante una perquisizione, 28enne arrestato dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione Quartiere 167 hanno arrestato per ricettazione e detenzione illegale di arma comune da sparo Emilio Monda, 28enne del posto noto alle forze dell’ordine. Monda era già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante una perquisizione nella … Leggi su 2anews

