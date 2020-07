Sarri Juventus, Giordano: “Lione decisivo ma i calciatori giocano per loro stessi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sarri Juventus – E’ un finale di stagione carico di pressioni per il tecnico bianconero che ormai non riesce a vincere da ben tre partite. Il pareggio contro il Sassuolo ha causato molte polemiche ed anche il suo futuro è sempre più in bilico. L’ex attaccante Bruno Giordano ha provato a spiegare quali sono i problemi reali dell’intero gruppo. Sicuramente qualcosa è andato storto tra rosa e l’allenatore. Tale situazione la si evince osservando il modo in cui i calciatori giocano le partite. Juventus: i troppi problemi di Sarri Non ho nulla contro di lui, ma il Sarrismo visto a Napoli l’ho visto solo lì. Anche l’Empoli giocava un buon calcio. Ma mi chiedo: non è che anche a ... Leggi su juvedipendenza

pisto_gol : Per la prima volta quest’anno dopo il gol del 2:0 ho visto una Juventus senza idee e senza gioco, dominata dal Sass… - Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - capuanogio : #Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequent… - Mirko799 : RT @SKB24s: Amici juventini. Votate e retwittare se potete. Cosa scegliereste fra le due opzioni? Vincere lo scudetto e la conferma di #Sar… - Mirko799 : RT @senia65: Io comunque aspetto sempre Guardiola. Ma anche Zinédine non mi dispiacerebbe. Sarri, prenditi le tue cicche e sparisci. #Juven… -