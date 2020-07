Roma, protesta all’Ama: dipendenti di Multiservizi si incatenano: «La Raggi finge di non conoscerci» (Di venerdì 17 luglio 2020) Mattinata di agitazione negli uffici dell’Ama, in via Calderon de la Barca 87, a Roma. Decine di persone hanno occupato pacificamente la sede e si sono incatenate per protestare contro l’azienda che starebbe facendo perdere il lavoro a circa 270 lavoratori. Si tratta dei dipendenti di Roma Multiservizi e di altre società ad essa collegate. Personale che si occupavano fino a marzo della raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche in diverse zone di Roma per conto di Ama. Sono stati licenziati alla fine di marzo e da circa due mesi e mezzo protestano contro il mancato rinnovo del contratto, contro il ritardo nell’arrivo della cassa integrazione, approvata dall’11 maggio e mai accreditata, e contro la mancanza di risposte ... Leggi su secoloditalia

marialetiziama9 : RT @SecolodItalia1: Roma, protesta all’Ama: dipendenti di Multiservizi si incatenano: «La Raggi finge di non conoscerci» - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Roma, protesta all’Ama: dipendenti di Multiservizi si incatenano: «La Raggi finge di non conoscerci» - SecolodItalia1 : Roma, protesta all’Ama: dipendenti di Multiservizi si incatenano: «La Raggi finge di non conoscerci»… - marco_bragazzi : @Mar_Cacciatore @romatoday @corriereroma @rep_roma @ilmessaggeroit @tempoweb @ConsiglioLazio @virginiaraggi Quindi… - romasociale : PER PROTESTA GLI ARTISTI CANCELLANO LE OPERE DAL MERCATO DI PRIMA VALLE @Roma @virginiaraggi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma protesta Roma, protesta in Campidoglio degli operatori ecologici: “Welcome to Rome, the city of rubbish” Il Fatto Quotidiano Dia: l’emergenza Covid farà prosperare la ‘ndrangheta, sotto scacco famiglie e imprese

“Una Questione meridionale non solo mai risolta, ma per decenni nemmeno seriamente affrontata, offre alle organizzazioni criminali da un lato la possibilità di esacerbare gli animi, dall’altro di pors ...

Roma: dipendenti Und Multiservizi incatenati in sede Ama, 'la Raggi finge di non conoscerci'

(di Silvia Mancinelli) Cinquanta dipendenti della Und Multiservizi che hanno vinto l'appalto con Ama per la raccolta della differenziata per le utenze private sono incatenati da questa mattina nella s ...

“Una Questione meridionale non solo mai risolta, ma per decenni nemmeno seriamente affrontata, offre alle organizzazioni criminali da un lato la possibilità di esacerbare gli animi, dall’altro di pors ...(di Silvia Mancinelli) Cinquanta dipendenti della Und Multiservizi che hanno vinto l'appalto con Ama per la raccolta della differenziata per le utenze private sono incatenati da questa mattina nella s ...