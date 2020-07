Palamara contro Davigo: "Si astenga dal processo. È teste e giudice" (Di venerdì 17 luglio 2020) Giuseppe Aloisi La difesa di Palamara chiede che Davigo non faccia parte del collegio che inizia martedì. Davigo È stato chiamato da Palamara come teste Il caso Palamara continua a far discutere. Martedì prossimo inizierà il processo disciplinare all'ex membro del Consiglio superiore della magistratura. Tra coloro che dovrebbero fart parte del collegio giudicante c'È il magistrato Piercamillo Davigo. Ma la parte di Palamara, sul fatto che il giudice Piercamillo Davigo eserciti questo ruolo durante il procedimento, sembra avere più di qualche perplessità. Questo, almeno, È quello che ... Leggi su ilgiornale

