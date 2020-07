Nubifragio a Palermo, esclusa la presenza di vittime (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – E' esclusa la presenza di vittime nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci, a Palermo, allagato dopo il violento Nubifragio che ha colpito il capoluogo siciliano mercoledì pomeriggio. Lo fa sapere il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. I vigili del fuoco hanno completato il prosciugamento del sottopasso lavorando con le idrovore anche durante la notte. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

