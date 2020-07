“Nana” alla Pezzopane, compagno Simone Coccia contro Facebook: “Fa schifo, approva il bullismo: razzisti!” – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Ennesimo caso di bullismo ed offese su Facebook, questa volta a scapito della deputata Stefania Pezzopane. A raccontare lo spiacevole accaduto è stato il compagno Simone Coccia che nelle passate ore si è sfogato su Instagram puntando il dito contro il social Facebook ed accusandolo di approvare il bullismo (VIDEO in apertura). “Nana” alla Pezzopane,... L'articolo “Nana” alla Pezzopane, compagno Simone Coccia contro Facebook: “Fa schifo, approva il bullismo: ... Leggi su blogtivvu

Alberind44 : RT @Federica989111: Sul web danno della nana alla deputata #Pezzopane. Il fidanzato: 'Fate schifo'. Come si fa a dare della nana a lei? È… - memboditempesta : I colleghi,compreso i militanti della sua donna..dicono anche peggio...che te lo dico a fare!!… - blogtivvu : “Nana” alla Pezzopane, compagno Simone Coccia vs Facebook: “Schifo” - anna29723176 : RT @Federica989111: Sul web danno della nana alla deputata #Pezzopane. Il fidanzato: 'Fate schifo'. Come si fa a dare della nana a lei? È… - Figa_Nana : @federicacaladea Da piccola le sapevo tutte a memoria e le ripetevo insieme alla tv quando le mandavano in onda, fi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nana” alla Nana Mizuki e Ayahi Takagaki eseguiranno l'opening e la ending della quinta stagione di Symphogear - DR COMMODORE