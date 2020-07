Manuela Arcuri incinta del secondo figlio? Lo sfogo: “Sarebbe un rischio perché…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Manuela Arcuri pronta a tornare alle scene Dopo anni d’assenza Manuela Arcuri potrebbe tornare molto presto in scena. A parte la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, l’attrice di Latina non realizza fiction da moltissimo tempo. Ricordiamo che la professionista ha preferito la famiglia al lavoro, infatti dopo aver instaurato una storia d’amore con Giovanni Di Gianfrancesco, la donna è rimasta incinta di Mattia. Quest’ultimo ormai ha sei anni, di conseguenza l’ex partner di Gabriel Garko ha più tempo a disposizione per sé stessa. Tuttavia di recente sul web gira voce che i due potrebbero aver in mente di mettere al mondo un secondo figlio. L’attrice laziale incinta del ... Leggi su kontrokultura

