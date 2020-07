L’Inter batte 4-0 la Spal e sale al 2^ posto (Di venerdì 17 luglio 2020) FERRARA (ITALPRESS) – L’Inter vince anche a Ferrara e ritorna da sola al secondo posto in classifica. I ragazzi di Conte giocano una partita solida e senza particolari sbavature e passano con un netto 4-0 al Paolo Mazza grazie ai gol di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini che consentono ai nerazzurri di portarsi a sei punti di distanza dalla Juventus capolista a cinque giornate dalla fine del campionato. Una stagione che si sta invece concludendo nel peggiore dei modi per gli emiliani, sempre più ultimi e ormai condannati alla retrocessione in Serie B. L’avvio del match è su ritmi bassi, ma i nerazzurri si rendono pericolosi con il tiro di Brozovic che scheggia il palo dopo cinque minuti. Risponde Petagna che colpisce la traversa con una conclusione deviata. Al 37′ il gol del vantaggio degli ospiti, abili a costruire ... Leggi su ilcorrieredellacitta

