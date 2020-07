Liguria, Sansa a TPI: “Di Maio? Neanche lo conosco, ma il M5S è con me e mi basta questo” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Una telefonata ti allunga la vita”, diceva quella vecchia pubblicità con Massimo Lopez. O, come nel caso di Ferruccio Sansa, può salvare una candidatura. L’ultimo sì, quello più atteso e decisivo, è arrivato questa mattina proprio via telefono dal garante dei 5 Stelle Beppe Grillo, che in un colpo solo ha smentito Luigi Di Maio e ha dato il via libera definitiva alla candidatura di Sansa alle regionali liguri come anti-Toti, sostenuto da Pd, gli stessi grillini e la sinistra. Il primo a confermarlo è lo stesso ormai ex giornalista del Fatto Quotidiano, uno che Beppe Grillo lo conosce bene, essendo da decenni suo vicino di casa a Sant’Ilario. “Posso assicurare che Grillo non è contrario”, chiarisce Sansa a TPI. Poi si toglie un ultimo ... Leggi su tpi

Linkiesta : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd. Su Autostrade, Libia, Mes, giustizialismo in Liguria e Puglia, decreti… - ItaliaViva : #Liguria, candidatura #Sansa, @raffaellapaita : 'Scelto l'unico candidato su cui avevamo detto che non ci saremmo s… - fattoquotidiano : Ferruccio Sansa lascia il “Fatto” e corre con i giallorosa per la presidenza della Liguria. Dopo il partito del cem… - giovcusumano : RT @SI_sinistra: #Regionali2020, #SinistraItaliana #Liguria sulla candidatura di Ferruccio #Sansa: “Alternativa credibile al governo di Tot… - tobiamc : RT @brunasaracco: In #liguria c'è maretta. #sansa comprensibilmente indigeribile anche per fedelissimi #pd. -