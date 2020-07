Latina, la questura arresta un pregiudicato: scontava la pena in regime di affidamento in prova (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella mattinata odierna i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto B.P. 36enne di Latina, pregiudicato, in esecuzione al provvedimento di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica di Latina originato dalla revoca del beneficio dell’affidamento in prova, misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento è scaturito da quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha revocato la misura alternativa alla detenzione in corso, stabilendo per il condannato l’espiazione in regime di detenzione della pena residua di anni 1 mesi 3 e gg. 29. L’uomo, noto agli investigatori per i suoi trascorsi giudiziari, nel corso degli anni si è reso responsabile di diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nel corso della mattinata odierna i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di P.L ...

Zona pub a Latina, pronto un progetto e un “patto” tra locali, residenti e amministrazione

LATINA – Un progetto per la zona pub di Latina, è quella pensata da un imprenditore e gestore di uno dei locai, Andrea Fanti che è stato uno dei destinatari dell’ordinanza di chiusura della Questura.

Nel corso della mattinata odierna i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina nei confronti di P.L ...

LATINA – Un progetto per la zona pub di Latina, è quella pensata da un imprenditore e gestore di uno dei locai, Andrea Fanti che è stato uno dei destinatari dell'ordinanza di chiusura della Questura.