Joker è il film più criticato del 2019, ma non supera Il cavaliere oscuro (Di venerdì 17 luglio 2020) Joker, secondo quanto dichiarato da British Board of film Classification, è stato il film più criticato durante il 2019. Joker è diventato il film più criticato nel Regno Unito durante il 2019 e a riportarlo è un comunicato del British Board of film Classification che rivela inoltre il contenuto delle lamentele inviate all'organizzazione legate al progetto diretto da Todd Phillips che ha permesso a Joaquin Phoenix di conquistare il premio Oscar. BBFC ha rivelato di aver ricevuto ben 20 proteste legate alla scelta di classificare il film come vietato ai minori di 15 anni e molte delle persone che hanno inviato le proprie lamentele hanno sostenuto che l'età ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Joker è il film più criticato del 2019, ma non supera Il cavaliere oscuro - Jeferroni : RT @LEONELR9328: DATO: ?? ?? ?? ?? ?? #JefersonRubiano #Actor #actorslife #Film #Movie #Cine #netflix #photography #Tv #casting #Television #Tea… - BeingHarish_ : @TheDhamkii Gross profits anedi scale batti untadi kada - gianluigidellac : RT @Screenweek: #Jokerilfilm è il film più popolare su #HBOMax la nuova piattaforma streaming di WarnerMedia. La pellicola è riuscita a sup… - Screenweek : #Jokerilfilm è il film più popolare su #HBOMax la nuova piattaforma streaming di WarnerMedia. La pellicola è riusci… -

Ultime Notizie dalla rete : Joker film Joker è il film più criticato del 2019, ma non supera Il cavaliere oscuro Movieplayer.it Joker è il film più criticato del 2019, ma non supera Il cavaliere oscuro

Joker è diventato il film più criticato nel Regno Unito durante il 2019 e a riportarlo è un comunicato del British Board of Film Classification che rivela inoltre il contenuto delle lamentele ...

Greta e le altre scrivono una lettera ai politici sul clima. 50 mila firme in 24 ore

Quattro ragazze, decise a salvare il Pianeta dall'emergenza climatica, hanno scritto ai principali leader del mondo una lettera aperta per chiedere azione immediata contro la crisi climatica. Le giova ...

Joker è diventato il film più criticato nel Regno Unito durante il 2019 e a riportarlo è un comunicato del British Board of Film Classification che rivela inoltre il contenuto delle lamentele ...Quattro ragazze, decise a salvare il Pianeta dall'emergenza climatica, hanno scritto ai principali leader del mondo una lettera aperta per chiedere azione immediata contro la crisi climatica. Le giova ...