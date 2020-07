Invia 200 euro di caparra, ma il furgone resta un miraggio (Di venerdì 17 luglio 2020) Un annuncio come tanti sul sito Autoscout.it: lì, spulciando tra le varie offerte, il giovane algerino, da tempo residente a Parma, aveva trovato il furgone che per modello e prezzo faceva al caso ... Leggi su gazzettadiparma

Ultime Notizie dalla rete : Invia 200

Gazzetta di Parma

Circa 200 ragazzi tra i 14 e i 19 anni si sono radunati nella spiaggia libera davanti alla colonia Mater Dei per partecipare alla messa celebrata in riva al mare. In prima fila i giovanissimi di Azion ...Fibra ottica ed alta velocità della rete. Il piano per portare il servizio alle famiglie di Montopoli fu presentato nel dicembre scorso con la previsione di fine lavori per luglio. Ma a che punto siam ...