In pensione con 30 anni di contributi | ecco quando è possibile

In pensione con 30 anni di contributi è possibile nel 2020 con 63 anni di età, ma questi non sono gli unici requisiti, la misura chiamata 'Ape Sociale', prevede che il lavoratore appartenga anche alle quattro categorie di tutela, solo per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente pesanti e gravosi, sono richiesti 36 anni di contributi. Questa misura fa parte delle pensioni news e salvo eventuale proroga per il 2021, scade il 31 dicembre 2020. La domanda di pensione anticipata con Ape Sociale, si può inoltrare entro e non oltre il 30 novembre, ed è considerata "domanda tardiva".

