Emanuela Folliero in bikini stupisce i fan: fisico da ragazzina (Di venerdì 17 luglio 2020) Una Emanuela Folliero in splendida forma ha abbagliato i suoi follower, pochi giorni fa, pubblicando una foto di lei in costume sul lungomare della Liguria. Emanuela Folliero, bikini mozzafiato “Ma quanto mi rende felice fare una #passeggiata sulla #spiaggia al #tramonto ! A voi piace? #beach #sunset #italia #liguria #costume #duepezzi #mare”. Con queste parole la bella Emanuela Folliero si mostra a figura intera, con un costume arancione, su una spiaggia della Liguria. Nonostante non sembri una giornata di sole, la foto è illuminata dalla bellezza, dal sorriso e dall’abbronzatura della showgirl, che non mancano di certo. Molti follower della Folliero ... Leggi su thesocialpost

M4xi3rrant : RT @EroeSemantico: @M4xi3rrant Rete4 si guardava solo per i Bellissimi con Emanuela Folliero. Stop. - EroeSemantico : @M4xi3rrant Rete4 si guardava solo per i Bellissimi con Emanuela Folliero. Stop. - AnnunciatriciTV : RT @carotelevip: Non mi rassegnerò a dover vedere la faccia di Roberto Carlino anziché quella di Emanuela Folliero prima dei Bellissimi di… - carotelevip : Non mi rassegnerò a dover vedere la faccia di Roberto Carlino anziché quella di Emanuela Folliero prima dei Bellissimi di #Retequattro -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Folliero Emanuela Folliero, il bikini a 55 anni svela un fisico da calendario. Spiaggia in tilt a Finale Ligure LiberoQuotidiano.it Emanuela Folliero, il bikini a 55 anni svela un fisico da calendario. Spiaggia in tilt a Finale Ligure

A 55 anni, Emanuela Folliero sfoggia un fisico da copertina. La storica annunciatrice Mediaset, il "volto e la voce" di Rete 4 tra anni Ottanta e Novanta, si rilassa in vacanza in Liguria. "Ma quanto ...

Emanuela Folliero in sexy bikini rosso a Finale Ligure: "Amo passeggiare al tramonto"

La conduttrice lombarda simbolo di Rete 4 si concede una vacanza nel Finalese e la posta su Instagram, conquistando migliaia di "Like" "Ma quanto mi rende felice fare una passeggiata al tramonto!". Le ...

A 55 anni, Emanuela Folliero sfoggia un fisico da copertina. La storica annunciatrice Mediaset, il "volto e la voce" di Rete 4 tra anni Ottanta e Novanta, si rilassa in vacanza in Liguria. "Ma quanto ...La conduttrice lombarda simbolo di Rete 4 si concede una vacanza nel Finalese e la posta su Instagram, conquistando migliaia di "Like" "Ma quanto mi rende felice fare una passeggiata al tramonto!". Le ...