Elezioni regionali Puglia, Emiliano: “Renzi e Fitto alleati, sono attenti a lobby del carbone. Spero in Pd e M5s uniti nella battaglia per Ilva” (Di venerdì 17 luglio 2020) Matteo Renzi e Raffaele Fitto sono “alleati” e “attenti alla stessa lobby, quella del carbone”, quando invece la decarbonizzazione, in particolare quella dell’ex Ilva, s’intende, “dovrebbe unire il campo progressista”. Ed è proprio questo uno degli obiettivi di Michele Emiliano: “Spero di farlo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle”. Il governatore della Regione Puglia, ricandidato dal centrosinistra dopo la vittoria alle primarie, bacchetta Italia Viva e Azione per la scelta di non appoggiare la sua candidatura e strizza l’occhio ai grillini, nell’ottica di un’alleanza alle regionali di settembre caldeggiata dal premier Giuseppe Conte e ... Leggi su ilfattoquotidiano

