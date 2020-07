Corrao, M5s,: 'Tutta l'Italia si stringe intorno a Conte ma non Salvini e Meloni' (Di venerdì 17 luglio 2020) Schermaglie. Perché è evidente che in Italia c'è una destra amica dei nemici dell'Italia che sotto sotto preme perché l'accordo svanisca. "Oggi si apre uno dei Consigli europei più importanti della ... Leggi su globalist

Schermaglie. Perché è evidente che in Italia c’è una destra amica dei nemici dell’Italia che sotto sotto preme perché l’accordo svanisca. "Oggi si apre uno dei Consigli europei più importanti della st ...

Roma, 17 lug. (askanews) - "Oggi si apre uno dei Consigli europei pi importanti della storia. Tutta Italia si stringe attorno al nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che deve difendere la vi ...

