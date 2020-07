Conte: “Juve lontana. Eriksen? Timido, si sbloccherà” – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match con la SPAL Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match con la SPAL. Ecco le sue dichiarazioni: «Per noi era importante dare un segnale di continuità e di convinzione, di voglia e di determinazione. Sulla carta possono sembrare scontate, ma di facile non c’è niente». Eriksen – «Sta lavorando, sta cercando di entrare in determinati meccanismi. Il campionato è differente rispetto a quello inglese. Sta cercando di migliorare le proprie qualità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CorSport : #Spal-#Inter 0-4: poker tra le proteste, Conte è a -6 dalla Juve - JuventinismoS : @_deep_x Gonde sente l'odore del sangue.. E visto che Sarri ne ha gia persi 2 cosi mentre tutta italia lo idolatrav… - infoitsport : In UK – Pochettino se salta Conte? L’argentino nella lista dell’Inter: Marotta sfida la Juve - infoitsport : Dall'Inghilterra: Sarri e Conte non sono al sicuro, Juve e Inter pensano a Pochettino! - animarock80 : Tacconi e la sentenza sulla Juve: 'Vi dico quando Cr7 andrà via...' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Juve "Orgoglioso di voi", Maradona si complimenta col Napoli Affaritaliani.it