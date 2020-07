Ciro Immobile fa gli auguri di compleanno alla moglie Jessica Melena: “Sei la mia vita, ti amo sempre di più” (Di venerdì 17 luglio 2020) “In te ho trovato: la moglie perfetta, la migliore amica e l’amore più dolce che abbia mai immaginato. Sono così felice che la vita mi abbia portato da te. Il mio amore per te cresce continuamente. Sto scoprendo ogni giorno nuove ragioni per amarti. Buon compleanno vita mia“. Queste le parole scelte da Ciro Immobile, attaccante della Lazio, per fare gli auguri di compleanno a sua moglie Jessica Melena, che oggi venerdì 17 luglio compie 30 anni. Come si evince anche dai social, la coppia è molto affiatata e non perde occasione per dimostrare il loro amore, con foto e dediche speciali. Di seguito il post su Instagram del calciatore della Nazionale: ... Leggi su sportface

salvione : Lazio, il compleanno di lady Immobile e gli auguri speciali di Ciro - Dalla_SerieA : Lazio, Immobile il romantico: ecco il messaggio d'auguri per la sua Jessica - - laziolibera : Lazio, il compleanno di lady Immobile e gli auguri speciali di Ciro - sportli26181512 : #Lazio, il compleanno di lady Immobile e gli auguri speciali di Ciro: Il bomber biancoceleste, su Instagram, ha ded… - gio_berruezo1 : Que giocatore Ciro Immobile -