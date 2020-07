Casoria, caso di coronavirus in città: torna l’incubo del covid nell’area nord di Napoli (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ arrivata l’ufficialità da parte del sindaco di casoria, Raffaele Bene. Nel popoloso comune a nord di Napoli c’è un nuovo caso di coronavirus. Il primo cittadino lo ha comunicato attraverso un post sui social network. casoria, nuovo caso di coronavirus in città Raffaele Bene ha già fatto sapere di aver avviato il tracciamento dei … L'articolo casoria, caso di coronavirus in città: torna l’incubo del covid nell’area nord di Napoli Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

occhio_notizie : 'Vi comunico che è stato riscontrato un nuovo caso positivo al #Covid-19 a Casoria.' così il sindaco Raffaele Bene… - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Casoria, l'annuncio del sindaco: 'C'è un nuovo caso di Coronavirus in città' - NapoliToday : #Cronaca Casoria, l'annuncio del sindaco: 'C'è un nuovo caso di Coronavirus in città' -