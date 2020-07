Campo rom Scampia, 5 persone positive arrivate dall’estero. De Luca: “Governo controlli frontiere” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono otto i positivi al coronavirus nel Campo rom di Scampia, quartiere a nord di Napoli. E’ quanto emerge da una nota dell’Asl Napoli 1 Centro in merito all’esito di altri 49 tamponi eseguiti giovedì sera, 16 luglio, dopo il primo caso relativo a una 17enne, incinta di sette mesi, risultati contagiata dopo una visita in ospedale. Tra gli otto positivi cinque provengono dalla Serbia. Sono familiari della giovane, arrivati a Napoli nei giorni scorsi. Dei 49 tamponi effettuati ben 29 sono stati eseguiti nei confronti di persone provenienti dalla Serbia. Gli ultimi due soggetti positivi sono stati sottoposti in sorveglianza ma, tenuto conto delle condizioni di salute, nel pomeriggio è stato ritenuto necessario ricoverarli presso il Covid Center Ospedale del Mare. ... Leggi su anteprima24

Dopo aver incontrato alcuni imprenditori a Sorrento questa mattina, il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto visita nel primo pomeriggio al campo rom di Giugliano, in provincia di Napoli. Una visi ...

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha visitato il campo rom nella zona Asi di Giugliano, comune nell'area nord di Napoli. Donne e bambini dell'accampamento gli si sono avvicinati per chiedergli aiu ...

