Autostrade, la transizione alla Cassa depositi e prestiti mi lascia perplesso: ecco perché (Di venerdì 17 luglio 2020) alla fine il governo – a due anni dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova – ha deciso di affidare alla Cassa depositi e prestiti i tremila km di Autostrade fino ad oggi gestiti da Atlantia. La Cdp dovrebbe investire circa tre miliardi, in attesa dell’intervento di altri futuri azionisti. Tanto i soldi ci sono: sono quelli dei correntisti postali (molti dei quali evidentemente non sanno chi gestisce i loro risparmi, altrimenti da tempo li avrebbero spostati altrove, visto che non penso abbiano una così alta propensione al rischio). Le incursioni della Cdp mi fanno pensare al dinamismo dell’Iri, presente nei più diversi settori dell’industria, dei servizi e delle infrastrutture. Ma il Gruppo Iri, primo in Europa negli anni ... Leggi su ilfattoquotidiano

