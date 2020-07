A Parigi debutta il drive-in delle barche (Di venerdì 17 luglio 2020) (Foto: Le Cinéma sur l’Eau)La nuova frontiera del drive-in, dopo quello per le bici e quello dentro le mostre, si sposta in acqua e coinvolge una flotta di 38 barchette elettriche. Succede a Parigi dove, nell’ambito della rassegna Un été particulier (“un’estate particolare”), sabato 18 luglio gli spettatori del film 7 uomini a mollo si accomodano sulle imbarcazioni schierate nel Bassin de la Villette, il bacino artificiale nel 19.me arrondissement che collega il canale dell’Ourcq al canal Saint-Martin. L’iniziativa, che nasce da quella delle spiagge cittadine che da anni animano il lungosenna d’estate, si chiama Le Cinéma sur l’Eau ed è a prova di distanziamento anti-Covid. La prima ... Leggi su wired

