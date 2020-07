Una Vita, spoiler 16 luglio 2020: Genoveva insospettisce (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella puntata di domani, giovedì 16 luglio 2020 di Una Vita in onda su Canale 5 alle 14.10, vedremo Genoveva tornare al quartierino iberico ma con una inaspettata sorpresa. La Salmeron infatti si presenterà al fianco di un altro uomo, tal Alfredo Bryce. Susana e Rosina rimarranno scioccate, in quanto Genoveva ha appena salutato per sempre l’ex consorte Samuel, ucciso a sangue freddo dal perfido Cristobal. Con il passare del tempo, si verrà a sapere che i due non sono animati da buone intenzioni. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Genoeva e Alfredo si spacceranno per imprenditori e convinceranno tutti i vicini ad investire i loro risparmi nella fantomatica Banca Americana, che si rivelerà presto una vera e propria truffa. Ad indagare sul loro conto ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : #Salvini: Presidente, se lei porterà in Parlamento, non in diretta su Facebook o in Tv, una qualsiasi proposta di t… - gennaromigliore : La storia, in sintesi, è questa: la revoca della concessione non ci sarà. Dura la vita dei populisti. Ora va portat… - team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - dantonio_luca : RT @Dida_ti: ?? Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci vuole un’intera orchestra per riprodurla?? H.E Luccock #16luglio #Buongiorno ?… - FrancyVox87 : RT @donTonio66: Il senso della vita sta nell'avere una direzione, una prospettiva, una meta, uno scopo. Per non viaggiare a zonzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una Vita anticipazioni: GENOVEVA seduce LIBERTO e… Tv Soap Incidente sul lavoro: Alessandro schiacciato da una pressa a 24 anni

Il dramma si è consumato al prosciuttificio di San Daniele: incidente sul lavoro per Alessandro Alessandrini, morto sul colpo. Incidente sul lavoro in un prosciuttificio: morto Alessandro Alessandrini ...

Covid-19 e la fine dei rapporti sociali

La pressante richiesta di proroga da parte del Governo dello stato di emergenza è l’ultimo atto di una sequela di provvedimenti che dimostra come il cataclisma covid, di dimensioni epocali, abbia spaz ...

Il dramma si è consumato al prosciuttificio di San Daniele: incidente sul lavoro per Alessandro Alessandrini, morto sul colpo. Incidente sul lavoro in un prosciuttificio: morto Alessandro Alessandrini ...La pressante richiesta di proroga da parte del Governo dello stato di emergenza è l’ultimo atto di una sequela di provvedimenti che dimostra come il cataclisma covid, di dimensioni epocali, abbia spaz ...