Traffico Roma del 16-07-2020 ore 15:30

Luceverde Roma mentre mangi dalla redazione Buon pomeriggio incidente sull'Aurelia al km 19 e 200 ci troviamo all'altezza di Castel di Guido in direzione Roma possibile la formazione di code sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna tra l'uscita Prenestina e lo svincolo Romanina in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Pontina sino alla Romanina sulla via Salaria coda per Traffico intenso da piazza di Priscilla fino alla tangenziale lavori in viale di Tor di Quinto transito a senso unico alternato in prossimità della tangenziale possibile la formazione di code nelle due direzioni ci sono problemi al Aurelio per un incidente avvenuto in via di Boccea all'intersezione con via Urbano II abbiamo rallentamenti e code nelle due

