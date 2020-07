Tornano NCIS, FBI, The Rookie e Bull a settembre su Rai2: il palinsesto autunnale delle serie crime (Di giovedì 16 luglio 2020) Il weekend di Rai2 sarà ancora all'insegna dei crime americani più amati: Tornano NCIS e i suoi spin-off, ma anche FBI, The Rookie, Bull e molte altre serie americane, tutte in onda da settembre con i nuovi episodi in prima visione. Il fine settimana di Rai2 sarà suddiviso tra NCIS, The Rookie e Blue Bloods al venerdì, FBI e SWAT al sabato e infine The Good Doctor la domenica con gli episodi restanti della terza stagione, seguiti da NCIS New Orleans. Al termine del medical drama, subentrerà l'altro spin-off di NCIS, Los Angeles. Ecco la programmazione autunnale di Rai2 dedicata alla ... Leggi su optimagazine

Nuovo appuntamento con Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 nella serata di giovedì 16 luglio su Rai2. Nel nostro paese, la messa in onda di entrambe le serie tv è molto in ritardo rispetto agli Stati ...

The 100, Paige Turco: scopriamo chi è l'attrice di Abby Griffin

The 100 volge al termine: sebbene in Italia manchi ancora qualche mese perché i fan possano godersi gli episodi di questa settima e ultima stagione, in America manca ormai poco all'episodio finale del ...

