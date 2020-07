Torino-Genoa oggi in tv: orario, diretta tv e streaming. Come vedere la partita (Di giovedì 16 luglio 2020) Alle ore 19:30 di giovedì 16 luglio va in scena Torino-Genoa, sfida valevole per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. Vera e propria sfida salvezza quella dell'”Olimpico Grande Torino”: i rossoblu infatti sono quartultimi a quota 30 punti, con una sola lunghezza di margine sul Lecce terzultimo, mentre i granata sono quintultimi a 34 punti. IN TV – La partita verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A oltre che sui canali Sky Calcio. Gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go oppure potranno acquistarlo in pay-per-view tramite Now Tv. Sportface.it vi racconterà la partita in tempo reale con formazioni ufficiali, video, moviole, ... Leggi su sportface

