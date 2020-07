The Last of Us: Parte II e il 'Fa***lo gli hater' che Neil Druckmann scrisse al team dopo aver letto le recensioni della critica (Di giovedì 16 luglio 2020) Come sicuramente saprete nel caso in cui abbiate seguito anche solo vagamente le vicende che circondano The Last of Us: Parte II, il secondo capitolo dell'IP targata Naughty Dog non ha di certo vissuto dei mesi semplicissimi tra tante critiche, hater e il review bombing degli utenti su Metacritic.Come se tutto questo non bastasse sono anche arrivate le minacce di morte alla povera Laura Bailey, attrice e doppiatrice la cui unica colpa è quella di aver svolto al meglio il proprio lavoro interpretando il personaggio di Abby. Ovviamente sono fatti che hanno scosso la software house tutta e anche il director del progetto, Neil Druckmann.Lo stesso Druckmann è stato tra i più discussi e colpiti dall'ondata di hater e in un nuovo video in ... Leggi su eurogamer

