Temptation Island terza puntata: l’ira di Filippo Bisciglia (Di venerdì 17 luglio 2020) La terza puntata di Temptation Island 2020 è stata emozionante e dai risvolti incredibili, il viaggio nei sentimenti è continuato per tutti? Fonte: Instagram @TemptationIsland official La terza puntata di Temptation Island 2020 ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori di Canale 5. Giovedì 16 luglio alle ore 21:30 Filippo Bisciglia ha dato il via al viaggio nei sentimenti delle cinque coppie rimaste, dopo l’abbandono della scorsa settimana. La seconda puntata del reality ha smosso gli animi delle coppie , spianando la strada alle emozioni delle terza: ecco quindi cosa è ... Leggi su chenews

aboutdenise1D : 'Io non pago le colpe, io tronco' Lorenzo Amoruso, Temptation Island 17/07/2020 #TemptationIsland - maticalmi : io dico che vi mancano i miei commenti a temptation island e se dite il contrario avete ragione - frmancino : @lachimolala45 Ok hai ragione, ho sbagliato I Taekook sempre insieme come Sofia e quell’altro di Temptation Island - rinaadeelah : Vedo ora il falò. Ma veramente 'sto imbecille le mandava le foto di altre ragazze per sminuirla fisicamente? Ma uno… - aronxavocado : RT @manvxiety: niente stasera tutti che guardano temptation island e non mi cagano -