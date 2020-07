Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio Martello: “Lui ancora mi cerca” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tra le coppie di questa nuova edizione di Temptation Island, chiacchieratissima è quella formata da Antonio Martello e Annamaria Laino. Dopo le tante ‘ex’ emerse in questi giorni, a prendere la parola è Miriam, ex moglie di Antonio, con cui ha avuto Karol. Attraverso una lunga intervista a DonnaPop, la donna ha raccontato degli inaspettati … L'articolo Temptation Island, parla l’ex moglie di Antonio Martello: “Lui ancora mi cerca” Leggi su dailynews24

Itsasunnyday_ : Si ma lei si lamenta di Chiavy o come si chiama, però sorè e jamm bell ja. L’hai fatto più cornuto tu a temptation… - adorezayn : ma quando finisce temptation island? non ne posso già più ora silenzio tutto - hazsecret : @hesblud ma che nome è stai guardando geordie shore o temptation island - depi_depi74 : @Fa_fanculo @RobertoHusky49 @simorugg Non meritate che vi erudisca e soprattutto c’è temptation island - GiusPecoraro : RT @DebAttanasio: Non ho mai visto Temptation Island, spiegatemi: le donne fanno le 'zoccole' tra loro o ci sono anche maschi che 'zoccolan… -